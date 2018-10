Cuestionan opacidad en licitaciones, obras inconclusas y corrupción de OHL

Veneranda Mendoza Herrera

Durante su comparecencia por la glosa del primer informe, diputados locales cuestionaron al secretario de Obra Pública, Rafael Díaz Leal Barrueta, por la opacidad de las licitaciones, construcciones deficientes o inconclusas, el estatus del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) o casos de corrupción como el de OHL.

La morenista Anaís Burgos denunció que se encuentran inconclusos el hospital municipal de Coacalco, para el que fue necesaria una inversión de 107 millones de pesos, y que sigue en obra negra y detenidos desde hace 18 meses los trabajos del Instituto Oncológico de Ecatepec.

“Desde el sismo demostraron que el Estado de México les quedaba grande. Hoy llega a su fin este cuento de hadas que solo se creen ustedes y sus allegados. Hay opacidad, corrupción, amiguismo, compadrazgo, nepotismo; también así se derrumbará este mal gobierno”, consideró.

Su correligionaria Elba Aldana cuestionó la contratación de empresas como OHL, a pesar de los escándalos de corrupción que las caracterizan, y las razones por las que esta compañía pagó vacaciones a un ex funcionario estatal: “¿para qué?, ¿acaso es la caja chica del gobernador?”

El petista Luis Antonio Guadarrama calificó como “irrisoria” la sanción aplicada a Apolinar Mena, el secretario de Comunicaciones de Eruviel Ávila, por el escándalo de corrupción de OHL.

Su compañero de bancada Javier González coincidió en que la Secretaría ha arrojado proyectos inconclusos, construye obras con malos materiales y falta de estudios, lo que genera muchos elefantes blancos; además de que la infraestructura mexiquense se encuentra en mal estado.

La obra pública en la entidad, consideró, es botín de intereses privados; y advirtió la existencia de dudas sobre la aplicación de los recursos que maneja. De igual manera, sugirió que no ha servido que se asignara 40 por ciento más presupuesto a la Comisión del Agua de la entidad (CAEM), si las inundaciones son recurrentes.

Pidió un catálogo detallado de los conceptos, obras y empresas adjudicadas en el primero año de la actual administración, en particular la rehabilitación de la Unidad Deportiva Juan Fernández Albarrán en Toluca, que implicó una inversión de 117 millones de pesos, por considerar que es muy elevada en comparación con las modificaciones realizadas, y cuestionó sobre la posibilidad de que el gobierno estatal aún tenga contratos con OHL.

La perredista Araceli Casasola recordó que la administración de Eruviel Ávila heredó obras inconclusas y de mala calidad como el Mexibús 4, el Auditorio Metropolitano de Tecámac que se concluyó, se usó con fines proselitistas en campaña, pero ahora está abandonado por fallas estructurales.

También le pidió supervisar las afectaciones que el 19S dejó en Nezahualcóyotl, pues a pesar de la deuda por 2 mil 800 millones de pesos autorizada para atender la contingencia, el funcionario apenas hace un mes visitó el municipio.

El pesedista Juan Carlos Soto demandó detalles sobre las licitaciones, pidió que empresas nacionales y locales sean consideradas para la construcción de obra pública estatal y no solo trasnacionales, y cuestionó sobre el avance en la construcción del NAICM.

El panista Anuar Azar secundó que algunas empresas se quejan por su exclusión a participar en la edificación de obras estatales y pidió poner atención en los costos los proyectos que, en apariencia, están por encima de la media nacional.

Recordó que un estudio de IMCO revela que en el Estado de México las obras públicas sólo cumplen con 45.8 por ciento de los requerimientos de contabilidad gubernamental, demandó no más actos de corrupción como OHL y cuestionó sobre los resultados positivos que arrojó la creación de la Secretaría.

La pevemista María Luisa Mendoza preguntó sobre la manera en que la Ley de Asociaciones Público Privadas, aprobada en la última etapa de la Legislatura saliente, incidirá en la obra pública subsecuente.

Por su parte, Díaz de Leal Barrueta aseguró que la información sobre las licitaciones se encuentra en las páginas de Gobierno y Compranet, pero se comprometió a seguir fortaleciéndola en lo que se refiere a licitaciones, contratos y desarrollo de obra. “Podemos verificar que cada peso se está empleando de manera correcta”, aseguró; y de cualquier manera ofreció recibir a los diputados de manera personal en sus oficinas para resolver sus dudas.

El NAICM, precisó, es una obra federal, y rechazó que las inundaciones sean provocadas por la obra pública.

Aseguró que la Ley de Asociaciones Público-Privadas cuenta con los candados suficientes para evitar la discrecionalidad en la adjudicación de proyectos, como el hecho de que éstos deban ser aprobados por los diputados.

La norma, dijo, es un mecanismo de financiamiento de vanguardia que no compromete las finanzas públicas.

Aseguró que en Nezahualcóyotl sí se está rehabilitando la infraestructura hidráulica dañada por el 19S, de tal manera que hay un avance de más de 250 kilómetros en la red de agua potable municipal con una inversión de más de 850 millones de pesos.