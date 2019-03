Dan paletas de hielo a animales de “zoos” chilangos

¿Les dieron paletas de hielo a animales de zoológicos chilangos? ¡Así es! Ante la temporada de calor, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementó diversas acciones para que los animales se sientan más frescos y cómodos en el ambiente donde viven.

Dan juguetes y paletas de hielo a animales

Del calor nadie se salva. Los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Coyotes pusieron en marcha distintas actividades para que sus peludos huéspedes se sintieran más cómodos frente al calorón que hemos sentido las últimas semanas en la Ciudad de México.

Para que tengan un espacio más fresco, se instalaron hojas de palma para proveer lugares con sombra, charcas y estanques con agua fresca, así como sustratos con pasto, tierra y lodo, según se explica en un comunicado.

Además, se les dio paletas de hielo, las cuales fueron preparadas por médicos veterinarios y biólogos, así que no te preocupes: no están comiendo nada que les haga daño. Y como la diversión no está descartada en estos sitios, también les dieron juguetes diferentes de acuerdo a cada especie, con la finalidad de mantenerlos activos y entretenidos.

En los Zoológicos de nuestra ciudad cuidamos la salud física y mental de nuestros habitantes. ¡Visítalos! ¿Quieres saber más? Entra aquí👇🏼https://t.co/9vq9yEDoB9 pic.twitter.com/yXrdJXo8XS — Medio Ambiente CDMX (@SEDEMA_CDMX) March 25, 2019

