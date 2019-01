Debe Fiscal acelerar investigación de amenazas a regidor de Ecatepec

Por unanimidad de votos, la Legislatura local exhortó al fiscal general de Justicia de la entidad, Alejandro Gómez, a agilizar la resolución de dos carpetas de investigación levantadas en contra de líderes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEyM) por amenazas al cuarto regidor de Ecatepec, Miguel Ángel Juárez Franco, agresiones a su personal y el amedrentamiento a su familia.

El diputado petista Javier González Zepeda recordó que a inicios de enero de 2019, el cuarto regidor de Ecatepec hizo pública información sobre una serie de hechos irregulares del SUTEyM.

En particular, expuso, denunció que 400 personas sindicalizadas cobran sin trabajar desde hace 10 años o más, derivado de un programa de retiro voluntario; y que un sinnúmero de sindicalizados adscritos a distintas áreas no trabajaba; también hizo un llamado a las autoridades a revisar robo de vales de despensa de los trabajadores sindicalizados.

Lo anterior, planteó, llevó a que el 10 de enero, el líder sindical amenazara al regidor a través de una llamada telefónica con armar un escándalo en su oficina, lo que ocurrió minutos más tarde, cuando se hizo acompañar por más de 200 personas.

El dirigente, detalló, irrumpió en compañía de otros líderes identificados con los nombres de Ángel Mercado y Roberto Ibarra, quienes amenazaron a colaboradores del regidor, les exigieron abrir la oficina, generaron un clima de violencia en las instalaciones.

Además golpearon la puerta hasta romperla, dañaron la propiedad del municipio, sustrajeron documentación y diversas pertenencias, colocaron cartulinas con amenazas contra el regidor tratando de intimidarlo y persuadirlo para evitar la posición crítica ante las irregularidades. González Zepeda indicó que los hechos quedaron plasmados en un video que circula en redes sociales.

Al día siguiente, indicó, la hermana del regidor fue encañonada afuera de su casa, lo que agudizó las agresiones y el clima de violencia en contra del regidor, pues días más tarde fue sorprendido vigilando la casa de sus familiares un hombre que se identificó con credencial del SUTEyM sección Nezahualcóyotl.

Ambos hechos fueron denunciados ante la Contraloría municipal y la FGJEM, en las carpetas ECA/EC1/000/MP1/610/00190/19/01 y ECA/ECA/EC1/034/008403/19/01 contra quien resulte responsable.

Este hecho, dijo, es solo una muestra de la corrupción de la política sindical en los municipios, amparados por cúpulas sindicales corruptas que chantajean, mandan y frenan el desarrollo de los municipios.

El PT, aseguró, está en favor de luchas sindicales pero contra de la corrupción colectiva y las prácticas antidemocráticas.

“Hacemos un llamado a la dirigencia de Suteym a que ponga orden en Ecatepec y garantice la seguridad e integridad del regidor y su familia. Exhortamos a las autoridades a dar cauce a las denuncias para investigar con prontitud y sancionar los hechos violentos. No permitiremos irregularidades aprovechando condición sindical que afecta vida económica de municipios y la vida de la sociedad”, añadió.

Veneranda Mendoza