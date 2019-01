Dejó Ana Balderas deuda de 780 mdp en Atizapán; Arrasó presupuesto

Veneranda Mendoza Herrera

El gobierno panista de Atizapán de Zaragoza, encabezado por Ana Balderas, que concluyó su mandato el 31 de diciembre pasado dejó en arcas públicas apenas 16 millones de pesos útiles -de los 132 millones que presumió- y heredó una deuda superior a los 780 millones de pesos.

Fernando Reina, tesorero de la nueva administración, detalló que de los 132 millones reportados en documentos, únicamente había 50 millones en cuentas bancarias, de los cuales, casi 35 millones son recursos federales que deben ser devueltos por no haber sido aplicados en 2018; lo que deja un saldo de sólo 16 millones a la actual administración.

En materia de deuda pública, indicó que el próximo 17 de enero el municipio debe cubrir 35 millones de pesos por impuestos como el ISR, FONACOT e ISSEMyM que no fueron pagados en la última quincena por el anterior gobierno.

Adicionalmente, expuso, el ayuntamiento presenta un pasivo por más de 356 millones de pesos de las dos pasadas administraciones municipales, por pago a proveedores, contratistas, retenciones, pensiones, posibles laudos y otras cuentas por pagar.

Además, prosiguió, en el corto plazo se debe atender un crédito con BANOBRAS que a la fecha asciende a 431 mil 716 millones de pesos.

Para afrontar este panorama, indicó que el pasado 3 de enero el cabildo autorizó por unanimidad la adquisición de financiamiento cuyo monto no fue precisado para enfrentar los compromisos inmediatos, como pagar nómina de policías, personal sindicalizado y entrante. También se realizan gestiones para obtener recursos del Programa Anual de Trabajo (PAT), Programa de Empleo Temporal (PET), entre otras fuentes de financiamiento.

El funcionario municipal afirmó que es intención del actual ayuntamiento transparentar el manejo de las finanzas públicas.