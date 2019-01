Del Mazo precursor de modernización en Edomex; Visionario e idealista

Precursor de la modernización del Estado de México, constructor de una gran parte de la red carretera vigente, además de que sentó las bases de la estructura actual del Gobierno, fueron algunas de las palabras con las que se recordó el legado del ex gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo González, padre del gobernador Alfredo del Mazo Maza.

En el Mausoleo de Toluca se reunieron políticos, empresarios e integrantes de la sociedad civil en recuerdo del mandatario, que gobernó en el periodo 81 – 86, reconocieron su figura política desde un modelo de gobierno que permitió una mayor comunicación entre las regiones del estado.

Entre los asistentes se contó con la presencia de los exgobernadores Ignacio Pichardo Pagaza, Arturo Montiel Rojas, Eruviel Ávila Villegas, quienes lo calificaron como un modelo en la acción de gobierno.

También acudieron ex funcionarios de la administración estatal y federal como Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda; Alfonso Navarrete, ex secretario del Trabajo; Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía; estos dos últimos afirmaron que la figura del exgobernador será ejemplo siempre para la clase política mexiquense.

De igual forma lo acompañaron representantes de su partido, el Revolucionario Institucional, como la actual presidenta Claudia Ruiz Massieu, el ex líder estatal del partido, Ernesto Nemer Álvarez y la diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo

Destacó la despedida que hizo la ex alcaldesa de Toluca, Laura Pavón, quien lo recordó como un promotor de la juventud política del Estado de México.

Minutos después de las dos de la tarde la carroza fúnebre con los restos del exgobernador salió del Mausoleo de Toluca hacia Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad, donde se le ha rendido un homenaje de cuerpo presente y funcionarios estatales y legisladores llevaron a cabo guardia de honor.

En el recinto del Poder Judicial amigos del exgobernador Alfredo del Maza González le rindieron un emotivo mensaje, recordándolo como un padre de familia amoroso, antes que político.

Destaca también la presencia del expresidente Enrique Peña Nieto, quien reapareció tras la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador

A las 18:00 horas, se efectuará una ceremonia luctuosa en la Catedral San José Toluca.

Eleazar Barajas