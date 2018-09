Deni, credibilidad y verdad oficial

PRI: Partido Revolucionario…¿Independiente?

Salario Rosa, oren por él



J. Antonio García Huicochea



1.- Es algo así como la vieja historia de una bolita de nieve que terminó en arrasadora avalancha.

La trágica muerte, en condiciones no aclaradas aún de Deni Aurora, estudiante de UAEM, gesta movimientos no vistos hace décadas.

No menos de 4 mil alumnos marcharon a oficinas del Fiscal de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez.

Seguridad y justicia, su demanda.

Con el sello de la casa, desdén, gobierno estatal ha sido incapaz o desinteresado, igual de grave, para fijar postura.

En atropellada conferencia de prensa, convocada para otros temas, Gómez Sánchez insinuó accidente, no feminicidio en caso Deni.

Sin credibilidad en la sociedad, tal hipótesis es impura de origen.

El ángulo preocupante sigue ahí: volatilidad máxima.

Y fue raro ver a Ciencias Políticas y a Humanidades marchando juntas, tanto como si hubieran sido PRI y Morena.

2.- Los políticos están sueltos.

De la misma casa matriz de la teoría “Alfredo ya no quiere ser gobernador” viene “El PRI se romperá en Edomex, para crear un nuevo partido”.

No es simple ocurrencia, un poderoso personaje que aspiró a ser gobernador recientemente, lo propala.

Muy ligado a los Senadores, afirma que diversos liderazgos están agraviados.

En una de esas y sí vemos un nuevo PRI: Partido Revolucionario… ¡Independiente!

3.- Más un recurso propagandístico ruidoso y hasta cierto punto eficaz, que un catalizador verdadero de mejora económica para mujeres, el Salario Rosa está en peligro de extinción. Con recorte presupuestal anunciado por diputados locales y control de dinero para asistencia social, lejos del gobernador, no está claro cómo se podrá sostener.

Los programas asistenciales federales, casi 70% de dinero usado en este fin, los manejará Delfina Gómez, delegada general.

Salario Rosa, oren por él.