Denuncian a edil de Ecatepec por fracaso en crisis de inseguridad

Diputados locales y el alcalde electo de Ecatepec presentaron ante la Contraloría del Poder Legislativo una queja contra el presidente municipal en funciones, Indalecio Ríos, para que sea sancionado por omisión e ineficiencia para resolver la grave crisis de inseguridad que aqueja a la demarcación.

La demanda fue promovida por los diputados locales Claudia González Cerón, Azucena Cisneros Coss, Elba Aldana Duarte, Faustino de la Cruz Pérez, Camilo Murillo Zavala, Bryan Andrés Tinoco Ruiz,

Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, y por Fernando Vilchis, presidente municipal electo, quienes demandan sanción para Ríos Velázquez y para Alma Patricia Guerrero González, directora de seguridad de la demarcación.

Como presidente municipal, refieren, Indalecio Ríos tiene bajo su mando a las fuerzas del orden público de Ecatepec, considerado por 93.6 por ciento de la población como la ciudad más insegura del país.

Adicionalmente, indica la queja, el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que en enero de 2018 Ecatepec registró 21 mil 925 carpetas de investigación, a diferencia del mismo periodo del año 2017, cuando se abrieron 12 mil 564.

Ese mes, el principal delito cometido contra los ecatepequenses fue el robo, con seis mil 629 casos, a comparación de enero de 2017, periodo en el que sumaron apenas cuatro mil 924.

La incidencia delictiva en el citado municipio incrementó un 73 por ciento durante el primer mes del año con respecto al mismo periodo de 2017, principalmente en delitos como el robo con violencia en sus diversas modalidades, homicidio doloso y agresiones sexuales.

Los denunciantes aseguraron, además, que en tránsito municipal las acciones de

orden y vigilancia en vía pública son nulas, pues hay ausencia absoluta de elementos

de tránsito, generando con ello anarquía vehicular.

El alcalde, acusaron, “ha sido omiso en las disposiciones normativas señaladas en el cuerpo de la denuncia, al permitir que los índices de violencia se hayan incrementado, en especial el robo con violencia en sus diversas modalidades, homicidio doloso, agresiones sexuales y robo de vehículos, siendo el responsable principal al no implementar programas de prevención y combate en materia de seguridad, lo que además acarrea violación de los derechos humanos de los ecatepequenses, pues no ha garantizado un entorno donde las familias puedan desarrollar sus potencialidades en un ambiente de seguridad y paz.

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos humanos, indicaron, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, “premisas que de manera cotidiana el presidente municipal de Ecatepec ha transgredido, vulnerando las garantías universales de todos los habitantes de Ecatepec”.

En el municipio, prosigue la denuncia, no hay acciones de combate a la delincuencia ni mucho menos de protección y restitución de los valores universales en materia de Derechos Humanos.

“La conducta de omisión no solo pone en riesgo la propiedad, sino la vida de miles de habitantes que día a día salen de sus hogares sin más protección que sus valores y la determinación de sacar adelante esta cruda realidad que viven nuestras comunidades”, manifestaron.

La ausencia de las acciones de gobierno en materia de seguridad, consideran, revierten la confianza depositada en el gobierno en turno, que no ejerce en beneficio de la generalidad, no tiene vocación de servicio y no ejerce correcta y eficientemente los recursos públicos destinados para atender y combatir la violencia, “además de que se ha distraído el interés superior de los ecatepequenses en materia de seguridad, generando condiciones que ponen en riesgo la vida de nuestras familias.”

Como prueba, los denunciantes presentaron la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Urbana 2018 y el Reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Veneranda Mendoza Herrera