Desabasto de gasolina desata compras de pánico en Valle de Toluca

Desde el 2 de enero, al menos 75 estaciones de las 193 que se ubican en el valle de Toluca sufren desabasto de combustible en sus dos categorías, si no se restablece el servivcio en las próximas 24 horas se agudizará hasta el lunes.

Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina del Valle de Toluca (ADIGAL) confirmó el desabasto y reconoció que en esta ocasión no les han informado el motivo de la falta de combustible que padecen los estados del centro de la república, como Querétaro, Michoacán y parte del Bajío.

Advirtió que si el problema no se soluciona durante el fin de semana, se hará más grave debido a que el lunes reanudan clases en el sector educativo básico y regresan al trabajo en el gobierno estatal, sin embargo no se tiene fecha clara de solución.

En este sentido, PEMEX informó que realiza maniobras para hacer más eficiente el traslado de combustible, que es una situación que se ha presentado solo en algunas regiones y que el abasto quedará regularizado en corto tiempo.

Por lo que respecta a Profeco, invita a los consumidores a identificar a aquellas estaciones de gasolina que tengan problemas de abasto, proporcionando su ubicación y el número de estación, a través de las distintas vías de atención al público, por redes sociales en twitter @Profeco y @AtencionProfeco o bien por el Teléfono del Consumidor 018004688722 o por correo electrónico conciliaexpres@profeco.gob.m

Finalmente, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador señaló que el desabasto localizado de gasolina en algunas zonas del país, tiene que ver con el cambio que se ordenó desde su administración para trasladar combustible en pipas y reducir el robo.

Eleazar Barajas