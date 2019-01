Desabasto, psicosis, sin fechas, esas sí son “huachicoleradas”

Si Morena postuló a “ex” perredistas, “ex” priistas y hasta a “ex” panistas como candidatos a alcaldes, era de esperarse que al ganar las presidencias municipales incluirían en sus equipos a personal de confianza de su misma filiación. Así, por ejemplo, Gabriela Gamboa integró en Metepec al ex diputado local Raymundo Guzmán Corroviñas, quien además fue candidato del PAN a la alcaldía de Izcalli y, ¿por qué no admitirlo? Fue de los más productivos en la pasada Legislatura. Sin embargo, una de las designaciones que más llama la atención, es la realizada por la ex alcaldesa panista de Tlalnepantla y ahora presidenta municipal de Atizapán de Zaragoza, Ruth Olvera -quien, por cierto, ahora ganó bajó las siglas de Juntos Haremos Historia o, lo que es lo mismo, al amparo de Morena-, al frente de la Tesorería: el priista ex regidor de Acapulco, Fernando Reina, esposo de la conductora de Televisa, Galilea Montijo -la misma que amagó con irse del país si López Obrador ganaba la Presidencia-, manejará las finanzas del ayuntamiento y ha advertido como primer medida la aprobación del cabildo para un nuevo endeudamiento. ¿A Morena le saldrá más caro el caldo que las albóndigas?