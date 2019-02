Desaparecen 10 mujeres durante enero

Pese a que las autoridades aseguran que no es necesario cambiar la estrategia en torno a la seguridad, la realidad es que solo en el Valle de Toluca en lo que va de febrero han desaparecido diez mujeres. La más reciente, una joven embarazada. El tráfico de órganos, la trata, la misoginia que hasta hace unos años parecían mitos urbanos, hoy se convierten en líneas de investigación.

Lejanos quedaron los tiempos en que los gobiernos municipales del Valle de Toluca se peleaban por encabezar la agenda de movilidad en la región, brindando alternativas de movilidad sustentable a las familias, desarrollando bici-estaciones, ciclo vías y apostando a la movilidad no motorizada, un momento… eso nunca pasó y como muestra el desinterés que hoy viven Huizi en Toluca y VBike en Metepec, unidades abandonadas y gobiernos indiferentes en hacer uso de ellas.

¿Cuándo se agotará esa práctica presidencialista de “rendición de cuentas” en la que únicamente se habla de “logros”? Es socorrida no solo por gobernantes, también por impartidores de justicia y todo aquel funcionario cuyo salario es costeado con recursos públicos (incluidos titulares de organismos públicos autónomos). Este miércoles, en su cuarto informe de labores, Sergio Medina Peñaloza, presidente del Poder Judicial estatal, no se refirió a los “presos políticos”, “prisioneros de conciencia”, acuerdos entre Poderes, deficiencias de los juzgadores, y presumió como un gran logro (que a comparación de años anteriores, cuando se ponía menos énfasis en el tema, quizá represente un avance) 40 sentencias condenatorias por feminicidio emitidas en 2018, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 106 crímenes de este tipo en la entidad durante ese año. ¿Es eficiente un diagnóstico que no incluye retos y pendientes? Es como un FODA que solo enlista fortalezas.