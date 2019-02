¿Desaparecerá la Copa Oro?

Carlos Cordeiro, presidente de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos dejó entrever que la Copa Oro podría desaparecer en 2021, esto luego de las versiones que apuntan a la creación de un nuevo torneo que incluiría la participación de la CONMEBOL.

“La Copa Oro sólo está legislada para este año y 2021, por lo que podría continuar, pero puede que no suceda. Ha habido conversaciones en el último año entre Conmebol y Concacaf sobre una especie de Copa América combinada pero no han podido llegar a un acuerdo al respecto”declaró para The Athletic.

Otro de los aspectos que influiría en esta determinación es que la Copa Confederaciones dejará de existir, asó lo confirmó Cordeiro, quien indicó que el torneo será sustituido para dar lugar a los Playoffs Intercontinentales y así otorgar los últimos boletos para conformar las selecciones que participen en la Copa del Mundo.

La #CopaOro llegará a su fin luego de la edición de 2021 🏆 De acuerdo a #CarlosCordeiro, presidente de U.S. Soccer, la Copa Oro dejará de existir para 2021, debido a la desaparición de la Copa Confederaciones. 🤔 pic.twitter.com/5C3SvbZOIR — Jorge Ramos y su Banda (@ESPN_JorgeRamos) February 18, 2019

“En el lugar de la Copa Confederaciones, se jugarán las eliminatorias intercontinentales para tener a los 48 participantes de la Copa del Mundo”, puntualizó Cordeiro.

La Copa Oro 2019 comenzará el 15 de junio, fecha en la que el combinado tricolor hará su debut en el Rose Bowl de Pasadena, California, momento que también significará el primer torneo oficial que dirigirá el estratega argentino Gerardo ‘Tata’ Martino al frente de la Selección Mexicana.

www.msn.com