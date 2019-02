Descubren una nueva galaxia vecina, ‘un fósil’ del Universo a 30 millones de años luz

*Se llama Bedin 1 y ha sido detectada por el telescopio espacial ‘Hubble’

*Está a 30 millones de años luz de la Vía Láctea, es enana y una de las más antiguas

Andrómeda es nuestra vecina por excelencia. La más cercana de las grandes galaxias. Pero en los alrededores de la Vía Láctea hay decenas de galaxias, mucho más pequeñas, y una de ellas -situada a 30 millones de años luz de la Tierra- acaba de ser descubierta por el telescopio espacial Hubble.

Ha sido bautizada como Bedin 1, se la considera una galaxia enana y muy antigua, pues los astrónomos calculan que se formó hace unos 13.000 millones de años. Eso significa que es casi tan vieja como el Universo (se cree que el Big Bang tuvo lugar hace unos 13.700 millones de años).

Por ello, y porque está aislada -dos millones de años luz la separan de su galaxia vecina más grande, NGC 6744- la consideran un fósil de las etapas tempranas del Universo. La revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Lettersacaba de publicar los detalles del descubrimiento, para el que utilizó el instrumento Advanced Camera for Surveys del Hubble.

El telescopio de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) la detectó cuando estaba apuntando hacia un gran conjunto de estrellas (el cúmulo globular NGC 6752) a petición de un grupo internacional de científicos que estudiaba las estrellas enanas blancas de esa región.

Al examinar las fotografías y analizar el brillo y la temperatura de esas estrellas, determinaron que un conjunto de ellas no pertenecían a ese cúmulo (que forma parte de la Vía Láctea), sino que eran mucho más distantes, concluyendo que estaban ante una galaxia en miniatura desconocida hasta ahora. La han clasificado como una enana esférica porque ocupa una extensión de sólo 3.000 años luz, lo que supone un diámetro aproximadamente 30 veces más pequeño que el de la Vía Láctea. Es además mucho menos luminosa.

Las galaxias enanas esféricas se caracterizan por su pequeño tamaño, su baja luminosidad, la escasez de polvo y por tener estrellas muy antiguas. Se conocen más de 30, de las que 22 se consideran galaxias satélites de nuestra Vía Láctea. Sin embargo, los astrónomos consideran que Benin 1 es especial debido su edad y a lo aislada que está, lo que significa que ha tenido pocas interacciones con las galaxias de su entorno.

Debido a la poca luz que emiten, estas galaxias son difíciles de detectar. Los astrónomos esperan que con la ayuda de las cámaras de futuros telescopios comoWFIRST, que cubrirán áreas del cielo más amplias que el Hubble, podrán encontrar más galaxias de este tipo en nuestro vecindario.

