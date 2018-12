Desdeña Fiscal a diputados; Sería removido del cargo por mal resultado

En el próximo periodo ordinario de sesiones, la Legislatura mexiquense podría determinar el destino del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Gómez, debido a que no ha atendido las convocatorias de algunos diputados para reunirse con miras a afinar estrategias de seguridad en el municipio con mayor índice delictivo de la entidad y a que, desde el punto de vista de la diputada Azucena Cisneros, ha mostrado falta de sensibilidad para con las víctimas.

La además presidenta de la Mesa Directiva lamentó que a la fecha el fiscal no ha atendido ninguna de las invitaciones y exhortos extendidos por todos los diputados de Ecatepec para que acuda a las reuniones realizadas con autoridades como la secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes, en la demarcación.

“El fiscal ha sido invitado en diversas ocasiones y no ha querido venir, cuando un 50 por ciento de los delitos de los que es el responsable de esclarecer (se cometen aquí)”, indicó. Ecatepec, admitió, es “un territorio minado de delitos… y lo que estamos pidiendo es que las autoridades hagan lo que les corresponde”.

Para Cisneros Coss, si bien la reclasificación de delitos no permite tener estadísticas claras, también existen datos a la luz del día, “donde seguimos siendo el número uno en temas de robo de vehículos, en feminicidios y homicidios dolosos en toda la zona metropolitana; eso obliga a que tenga una atención especial”, consideró.

“Hoy mismo las familias de las chicas que fueron desaparecidas y asesinadas en Jardines de Morelos, (nos comentaron que) el miércoles hubo audiencia con el tema de Juan Carlos “N”, no se presentó la Fiscalía, no sabemos por qué, las familias estuvieron preocupadas ante esta situación, no los recibieron en la Fiscalía y eso me parece… que hay una falta de sensibilidad del fiscal y que es urgente que se siente en Ecatepec por todos esos temas de víctimas, las madres han dicho que no hay resultado de genética sobre los restos que se encontraron, no hay certeza sobre el tema de investigación y por eso yo también he pedido una reunión urgente con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para ver todos estos temas de atención a víctimas en Ecatepec”, dijo.

Por tanto, adelantó: “vamos a hacer una intervención en el tema de la Fiscalía… Nosotros tenemos que actuar con mucha responsabilidad y con mucha certeza sobre los procesos que tiene cada dependencia, se valora la suspensión y la remoción… porque con este fiscal hay casos que nos hemos tenido que llevar al tema federal porque él carece hasta de los protocolos en temas de secuestro y demás, si a eso le sumas el tema de la sensibilidad con víctimas como en el tema de Ecatepec, su cero presencia aquí en el municipio que concentra el mayor número de delitos, pues tiene ahí un referente que ilustró las omisiones que el fiscal ha tenido con un tema tan importante que es la seguridad”.

Por último, admitió que la actuación y omisión del fiscal serán analizadas hasta el próximo periodo. “Es una permanente en donde estamos trabajando, el tema específicamente que tiene que ver con seguridad pública… Si hay una área que ha tenido muchas omisiones y una falta de sensibilidad, esa es la Fiscalía y en eso estamos, (revisando) cuál es el marco legal y también el tema de la remoción del fiscal”.

