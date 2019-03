Desesperación ciudadana por marcha antorchista

Viacrucis adelantado es el que vivieron la mañana de este jueves miles de automovilistas de Toluca; varados, suspendidos en sus actividades y rotos en su agenda derivado de la mega marcha de protesta que organizaron integrantes del Movimiento de Antorcha Campesina en la capital del estado.

Fue aproximadamente a las ocho de la mañana cuando los inconformes, provenientes de municipios del oriente mexiquense, arribaron al Monumento a la Bandera en la avenida Miguel Hidalgo en la espera de todo el contingente.

A las 11:00 horas el grupo de más de 10 mil personas inició su peregrinar que habría de colapsar el centro de la ciudad. El contingente de antorchistas superó el kilómetro de largo generando caos y desesperación para los automovilistas que tuvieron la mala fortuna de encontrarlos en su camino.

“Estamos trabajando… llevamos como 40 minutos aquí sin darnos chance”, comenta Juan Carlos Vázquez, taxista afectado.

“No se vale porque están afectando a terceros, mínimo que nos dejen pasar, pueden hacer un espacio nadie le dice que no hagan su movimiento.Hay mucha gente que va al hospital a la escuela y por culpa de ellos ahorita mi ya se me bajó el pasaje ya no tengo nada”, dice Juan Estrada, chofer afectado.

En promedio, los automovilistas que cruzaron avenida Hidalgo hasta Nicolás Bravo debieron esperar de 40 minutos a una hora para poder continuar su trayecto.

Un poco antes de las 13:00 horas el contingente arribó a la Plaza de los Mártires donde realizaron un mitin en el que exigen al gobierno del Estado que entregue recursos de orden federal en materia de apoyos agropecuarios, educativos para la generación de infraestructura y mejora a planteles educativos.

En el corazón de la ciudad, los antorchistas permitieron el tránsito por Nicolás Bravo pero cerraron la plaza principal en sus distintos cruces: como Independencia, Lerdo y Santos Degollado. Minutos después de las 15:00 horas comenzaron a retirarse de la plaza de los Mártires.

