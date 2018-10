Después de 41 años, la sonda Voyager 2 podría estar saliendo del Sistema Solar

La sonda Voyager 2 de la NASA, lanzada en 1977, está a algo más de 11 mil millones de millas, o 17,7 mil millones de kilómetros, de la Tierra. A esta distancia, unas 118 veces la de la Tierra al Sol, la nave ha detectado un aumento en los rayos cósmicos que se originan fuera de nuestro sistema solar. Una vez que salga de la heliosfera, se convertirá en el segundo objeto creado por el hombre, después de la Voyager 1 hace seis años, en penetrar en el espacio interestelar.

Desde 2007, la sonda ha estado viajando a través de la capa más externa de la heliosfera: la vasta burbuja que rodea el Sol y los planetas dominados por material solar y campos magnéticos. Los científicos de Voyager han estado observando a la nave espacial para llegar al límite exterior de la heliosfera, conocida como la heliopausa. Los rayos cósmicos son partículas de rápido movimiento que se originan fuera del sistema solar. Algunos de estos rayos cósmicos están bloqueados por la heliosfera, por lo que los planificadores de la misión esperan que la Voyager 2 mida un aumento en la tasa de rayos cósmicos a medida que se acerca y cruza el límite de la heliosfera.

Desde finales de agosto, el instrumento del Subsistema de rayos cósmicos en la Voyager 2 ha medido alrededor de un 5% de aumento en la tasa de rayos cósmicos que impactan en la nave espacial en comparación con principios del mismo mes. El instrumento de partículas cargadas de baja energía de la sonda ha detectado un aumento similar en los rayos cósmicos de mayor energía. En mayo de 2012, la Voyager 1 experimentó un aumento en la tasa de rayos cósmicos similar a la que está detectando la Voyager 2. Eso fue aproximadamente tres meses antes de que la Voyager 1 cruzara la heliopausa y entrara en el espacio interestelar.

Sin embargo, los miembros del equipo Voyager señalan que el aumento de los rayos cósmicos no es un signo definitivo de que la sonda está a punto de atravesar la heliopausa. La Voyager 2 está en una ubicación diferente que la Voyager 1, y las posibles diferencias en estas ubicaciones significan que la Voyager 2 puede experimentar una línea de tiempo de salida diferente a la de la Voyager 1.

El hecho de que la Voyager 2 pueda acercarse a la heliopausa seis años después de la Voyager 1 también es relevante, ya que la heliopausa se mueve hacia adentro y hacia afuera durante el ciclo de actividad de 11 años del Sol. La actividad solar se refiere a las emisiones del Sol, incluidas las erupciones solares y las erupciones de material llamado eyecciones de masa coronal. Durante el ciclo solar de 11 años, el Sol alcanza un nivel de actividad máximo y mínimo. “Estamos viendo un cambio en el entorno en torno a la Voyager 2, no hay duda al respecto”, cuenta Ed Stone, científico del proyecto de Voyager, con base en Caltech en Pasadena (EE.UU.): “Vamos a aprender mucho en los próximos meses, pero aún no sabemos cuándo llegaremos a la heliopausa. Aún no hemos llegado a eso, eso es algo que puedo decir con confianza”.

La nave espacial Voyager fue construida por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, que continúa operando ambos. JPL es una división de Caltech. Las misiones Voyager son parte del Observatorio del Sistema Heliofísico de la NASA, administrado por la División de Heliofísica de la Dirección de Misiones Científicas en Washington.

Las Voyager 1 y 2 de la Agencia Espacial estadounidense (NASA) se han convertido en dos antiguas habitantes del cielo. Cuando fueron lanzadas hace cuarenta años, pocos pensaban que seguirían enviando información a la Tierra puntualmente, durante tanto tiempo. La primera ya se encuentra en el espacio interestelar y la segunda está a punto de cruzar la frontera del Sistema Solar, convirtiéndose en los objetos creados por el hombre que más lejos han llegado.

La Voyager 2 fue lanzada desde Cabo Cañaveral en Florida (EE.UU.) el 20 de agosto de 1977, seguida por su compañera, que lo hizo el 5 de septiembre. La trayectoria de la 1 fue más corta y rápida, lo que le permitió tomar ventaja y por eso se encuentra en el espacio interestelar volando a casi 17 kilómetros por segundo. Su hermana lenta se mueve a poco más de 15, lo que no es poco, sigue siendo una de las naves más rápidas jamás construidas.

