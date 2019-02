Destituir a alcalde de Almoloya, vuelve a pedir PT al Ejecutivo

La dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT) demandó al Gobierno del Estado que atienda su solicitud para la destitución del alcalde de Almoloya de Juárez, Luis Maya Doro, ante la negativa que ha mantenido de tomar protesta al regidor petista de la demarcación.

“Le pedimos de manera respetuosa el señor gobernador que inicie el proceso de revocación de mandato”, dijeron.

El líder estatal del PT, Norberto Morales Poblete, y el diputado local, Luis Antonio Guadarrama Sánchez, denunciaron que ha esta postura se ha sumado a que en las últimas semanas el edil ha colocado a personas armadas para cuidar su seguridad en el palacio municipal los cuales no son policías, en otra, dijeron, violación a la ley. No descartaron levantar alguna denuncia formal si persiste en tener a estas personas armadas.

Denunciaron que desde el 19 de diciembre pasado se levantó la denuncia respectiva ante la Contraloría del poder Legislativo para que se fincara sanciones hacia el edil; sin embargo esta instancia, reprocharon, no ha hecho nada.

“Le exigimos al señor gobernador que cumpla con la ley, no le estamos pidiendo otra cosa, que cumpla con lo que la ley establece y establece en la ley orgánica municipal que el gobernador en cuanto se entere de una situación de este tipo tiene la obligación de hacer la denuncia y de iniciar el proceso de revocación de mandato ante la legislatura del estado, ya no hay vuelta de hoja, todo está claro y esperamos que lo haga de manera urgente porque no podemos tolerar estas circunstancias que están sucediendo en el municipio de Almoloya de Juárez”, mencionó Luis Antonio Guadarrama Sánchez, diputado.

“El partido de Trabajo denuncia esta situaciones más elementales al gobernador aunque no existe un tiempo perentorio podríamos incluso solicitar la negativa ficta…entonces le pedimos que se pronuncie e inicie los procedimientos correspondientes con la separación del cargo del compañero Maya Doro”, declaró Norberto Morales.

