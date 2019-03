Diputados dadivosos

El Estado de México no sale de un escándalo para entrar al otro; el controvertido PAC que desde el gobierno de Carlos Hank González es señalado como el mecanismo formal de “maiceo” de los diputados locales, ahora es señalado como fuente con la que se financió la guerra sucia del populismo contra el actual presidente de la República. En el Presupuesto 2018, se designaron 187.5 millones al PAC, pero según Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, de este programa se utilizaron 2.5 millones de pesos para costear la serie “El Populismo en América Latina”. Bastaría con que un solo diputado donara su PAC en 2017 para costear este proyecto ¿Quién sería el dadivoso?

Interesante impulso el que busca el gobierno mexiquense al turismo estatal. Aurora González Ledezma, titular del área, ha iniciado una campaña de difusión sobre las atracciones turísticas, Pueblos Mágicos y con Encanto de la entidad, sin embargo, se espera que esta difusión de las riquezas turísticas del Estado de México no se restrinja a un año, o solo a una temporada vacacional, ya que se tienen mercados muy importantes en torno al territorio lo que puede atraer una derrama económica importante a zonas donde no se tiene tanta inversión de gobierno y que no solo quede en “amor de una sola temporada”.