Diseño deficiente y pobre seguridad hacen de la Méx-Tol, autopista peligrosa

La carencia de alternativas viales para llegar a la Ciudad de México, pobre inversión en medidas de seguridad, así como la falta de un diseño que permita que compartan ruta transporte pesado y vehículos de pasajeros, son algunos de los factores que generan que la autopista México Toluca sea una de las más peligrosas y deficientes del país.

Susana Bianconi, especialista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de México, señala que el accidente que se vivió en días pasados en la vía que dejó hasta el momento 10 personas muertas e incontables daños materiales, solo puede entenderse como resultado de una falta de planeación.

Explica que desde un punto de vista técnico son incompatibles el transporte particular y el de carga, aunado a que el proceso de urbanización ha hecho que las vías que se consideran rápidas sean ya espacios de tránsito en núcleos habitacionales.

“Somos muchos, ya el flujo es muy grande y consecuente hay que bajar las velocidades no queda de otra, no hay más, si bajamos las velocidades y bajamos el tamaño de los vehículos de carga a las zonas urbanas esto no tiene qué pasar”

Indica que en el caso de esta vía su diseño alienta al aumento a la velocidad cuando la tendencia mundial es lo contrario.

Destaca casos de éxito en el diseño como la vía Tollocan donde el transporte ligero ocupa los carriles centrales y el de carga va por la lateral.

“Ese fue un gran diseño y fue en 1970 y no se han hecho otras vialidades semejantes, fue ejemplar y nadie ha seguido el ejemplo y tenemos el ejemplo en casa”.

Argumentó que frente al costo que representa utilizarla es necesario generar otras medidas preventivas como puntos de peso para los cargas de los vehículos, trasvase, prohibir la doble carga, rampas de frenado y mayor presencia policiaca que sancione los excesos de velocidad.

Eleazar Barajas