Disminuyen 32% delitos de alto impacto en Toluca

Tras una reunión de la mesa de seguridad entre fuerzas estatales, federales y municipales, se informó que se ha registrado una disminución del 32 por ciento en delitos de alto impacto en la capital mexiquense, ya que se han tomado acciones conjuntas para incidir en la incidencia delictiva que se registra en el territorio municipal.



Al respecto Juan Rodolfo Sánchez Gómez, presidente municipal de Toluca, comentó que se han establecido esfuerzos conjuntos para atender las necesidades de seguridad de la población de la capital mexiquense y que se han reforzado acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno.



“Esta mesa ha venido trabajando de manera regular todos los días, ha sido una mesa donde se ha trabajado con cordialidad, con respeto y con resultados. Hoy la secretaria nos compartía datos importantes que estamos tomando en consideración y sin lanzar las campanas a vuelo queremos decirle a los toluqueños, que las fuerzas federales, especialmente las Fuerzas Armadas, la Policía Federal las instancias estatales y la policía municipal estamos haciendo un frente común para trabajar para que Toluca recupere seguridad y sus ciudadanos paz y confianza”, comentó Sánchez Gómez



Por su parte el Fiscal General del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, refirió que los homicidios que se han registrado en la capital mexiquense no se encuentran relacionados a la operación de grupos del crimen organizado, aunque se han realizado trabajos para prevenir que se tenga este tipo de operaciones en Toluca.



“Tenemos un tema muy particular en lo que tiene que ver con delitos contra la salud, desde luego la parte de los últimos homicidios que hemos tenido y que se están atendiendo de manera conjunta, quiero reiterar que estos homicidios no corresponden a un tema de delincuencia organizada propiamente. Van desde la riña, hasta algún tema de venganza o problemáticas familiares, no hay una preocupación que debamos tener por alguna cuestión de ejecuciones de delincuencia organizada”, se informó.



La mesa de seguridad establecida entre las tres instancias de gobierno permitió instaurar acciones de intercambio de información que permita a las corporaciones atender los puntos rojos que se tienen en distintas zonas de la capital mexiquense.