Dispuesto PAN a reconocer errores, no rumores; Atizapan, en revisión

El Partido Acción Nacional (PAN) está dispuesto a reconocer sus errores, siempre y cuando los señalamientos no sean solo rumores ni golpeteo político, aseguró Jorge Insunza, su presidente estatal, al ser cuestionado sobre las presuntas irregularidades detectadas por las nuevas administraciones en municipios como Naucalpan y Atizapán de Zaragoza.



“Perdimos Naucalpan, Atizapán; seguramente algo hicimos mal porque la ciudadanía nos quitó su respaldo, vamos a revisar los temas, pero no puedo juzgar sin fundamento”, aclaró.



Hasta ahora, consideró, únicamente se han emitido rumores y comentarios, “pero debemos entrar en el tema de manera seria, analizar qué pasó y reconocer que algo habremos hecho mal si perdimos la elección es estos municipios… Tenemos que ser serios. No en base a rumores ni a golpeteo político”.



Con su llegada a la presidencia estatal del PAN, anticipó que promoverá entre los alcaldes de su filiación un nuevo modelo de gobierno en el que uno de los puntos torales sea el combate a la corrupción, “que nuestros funcionarios se manejen con apego a la legalidad, con transparencia para conocer cómo se manejan los recursos de los municipios”.



Desde el partido, comprometió, se apoyarán programas para generar claridad sobre el manejo de los recursos públicos, de tal manera que todo mundo sepa lo que pasa en los municipios.



“Vamos a ser escrupulosos para que los nuevos gobiernos tengan transparencia, seguridad, finanzas sanas. No queremos municipios opacos, si existen anomalías en nuestras administraciones, tendríamos que reconocerlo y hacer los cambios que se requieran, pero no con base en la rumorología y el golpeteo político”, insistió.



Veneranda Mendoza Herrera