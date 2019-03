Donde no manda capitán… los transportistas hacen de las suyas

Hace un par de días en este espacio señalamos la situación que ha comenzado a presentarse con el aumento en las tarifas de transporte público en el Estado de México. Ya se ha confirmado por parte de los líderes del transporte quienes “por la libre” se mandaron a hacer un estudio para determinar el “verdadero” costo del pasaje, sin embargo, los grandes ausentes han sido las autoridades del transporte. La oficina de Raymundo Martínez Carbajal se ha quedado quieta ante la realidad que se vive en las calles mexiquenses y no ha impedido que este aumento arbitrario se realice. La estrategia a seguir parece la misma de toda la vida con el sector transportista: “No veo, no oigo, no hablo”… Mientras serán los mexiquenses de a pie quienes paguen sus omisiones y falta de liderazgo.