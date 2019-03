Ejecutan a dos en las últimas horas

Dos hombres perdieron la vida al ser ejecutados durante el lunes, en diferentes municipios del Estado de México.

El primer hecho se registró durante la mañana, en el barrio del Potrero sobre el camino viejo al barrio de Guadalupe, perteneciente al poblado de San Miguel Mimiapan, en el municipio de Xonacatlán, las autoridades fueron alertadas del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre.

Al sitio arribaron elementos de la policía y los servicios de urgencias, quienes constataron lo antes mencionado, e informaron que la víctima tenía aproximadamente 27 años de edad y que presentaba heridas de arma blanca y quemaduras en el cuerpo por lo que se acordonó el sitio.

Cabe señalar que en la zona hubo un gran número de habitantes quienes no pudieron identificarlo, por lo que se presume que no era del lugar.

Por otra parte, un hombre perdió la vida tras recibir varios impactos de arma de fuego en la calle de Nezahualcóyotl, en la colonia Las Flores, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Dicho ataque se registró la noche de ayer alrededor de las 22:00 horas, al instante de que el hoy occiso caminaba sobre el camellón de dicha calle y fue sorprendido por un sujeto que le disparó a quemarropa sin mediar palabra alguna.

Tras el ataque, el agresor huyó por calles de la zona sin que nadie pudiera proporcionar sus características físicas para su búsqueda y detención.

A la zona arribaron elementos de la policía municipal y paramédicos de Protección Civil (PC), quienes solamente confirmaron el deceso del hombre el cual fue identificado como Óscar Manuel “N” de 29 años, asimismo se informó que en el sitio se encontraron varios casquillos percutidos.

Hasta el momento no hay ninguna persona detenida en ambos casos.

ADRIÁN HERNÁNDEZ