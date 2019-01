El Cacique Luis Maya

Luis Maya Doro ni se inmuta por la denuncias en su contra tras negarse a tomar protesta al décimo regidor petista propietario, quien para estar incluido en la planilla debió cubrir los requisitos de ley para ser postulado, de tal manera que el IEEM nunca le observó ninguna anomalía jurídica. ¿Será verdad que desde la Legislatura alguien muy poderoso lo sostiene?¿O incluso dos fuertes actores políticos que, por supuesto, no son del PT?, ¿cuántas anomalías más están dispuestos a permitirle y solaparle?

Se estima que en el mes de abril comenzará la construcción de un nuevo albergue del grupo Hermanos en el Camino, en Metepec. Una vez más es la sociedad civil quien se ha sumado para a darles una mano a los migrantes en su tránsito por la entidad, no serán los gobiernos, no serán las instituciones, no será la iniciativa privada, simplemente ciudadanos dando la mano a desconocidos.