El destierro de Peña

Para nada es un momento de solidez en el PRI, la crisis es profunda, la división le ha dado síntomas de falla cardíaca. La propuesta para expulsar a Enrique Peña Nieto no es más que un resquicio que los pone en jaque. No es nuevo, pero tampoco alentador. Es la hora de pagar facturas.

A Omar Ortega, el coordinador del PRD, no le gusta que cuestionen el cambio de filiación de la diputada Claudia González Cerón, como si el saltimbanquismo no fuera una de las principales críticas ciudadanas y de manera histórica no pesara sobre el sol azteca el sospechosismo por su afán colaboracionista con el sistema, como si la acciones de los personajes públicos y políticos, remunerados con recursos públicos, no fuera sujeto de fiscalización.