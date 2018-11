El Fiscal intocable

A las familias de víctimas de ilícitos tan dolorosos como la violencia de género y desapariciones, y a las organizaciones civiles que las acompañan, aún les causa sorpresa que el fiscal Alejandro Gómez continúe en funciones por los nulos o raquíticos avances para frenar e investigar las denuncias. Pero quizá lo más sorprendente es que la mayoría de Morena no lo toque ni con el pétalo de una rosa y a la fecha no haya demandado formalmente su cabeza, cuando en el caso de ese funcionario sí tiene injerencia.

El tema no deja de llevar al cántaro a la fuente y terminará por romperse. El recorte histórico de agua que se llevó a cabo parece no tener fin, al menos para algunas colonias. Si bien se adelantó que el servicio del Sistema Cutzamala se regularizará hasta el sábado, en Toluca, municipio que debió de haber comenzado a recibir agua durante esta madrugada, no ha caído una sola gota en varias colonias. El problema no es que se extienda el desabasto, o al menos no es tan grave ni causa tanta irritación como el mutis en el que entraron las autoridades estatales y municipales ante la tragedia de millones de mexiquenses.