El Hubble captó colisión de dos galaxias

La NASA publicó en su sitio web una foto que tomó recientemente el telescopio Hubble, el cual tomó la colisión de dos galaxias.

Estas están ubicadas en la constelación Hércules, a unos 230 millones de años luz de distancia de nuestro planeta, y fueron descubiertas en el 1784 por el astrónomo William Herschel.

Al principio se creía que solo se trataba de un sola galaxia, sin embargo ahora sabemos que NGC 6052 en realidad consiste en dos galaxias que están en proceso de colisión, según explicó la NASA.

#HubbleFriday Long ago gravity drew these 2 galaxies together. However, actual collisions between stars are very rare as stars are very small relative to the distances between them. Eventually the galaxies will fully merge to form a single, stable galaxy: https://t.co/PwHvlSoEW1 pic.twitter.com/5PUcXp7BCL

— Hubble (@NASAHubble) March 8, 2019