El legado de Eruviel en ISEM: deuda de 9 mil mdp y 3 mil 500 plazas de aviador

César Gómez Monge, secretario de Salud del exgobernador Eruviel Ávila, heredó a la actual administración una deuda superior a los 9 mil millones de pesos, dejó apenas 25% en abasto de medicamento y al menos 3 mil 500 plazas administrativas “extras” o “fantasma”.

Al comparecer ante los diputados locales durante la glosa del primer informe de Alfredo Del Mazo, Gabriel O ́Shea, secretario de Salud, reconoció que recibió esta responsabilidad con más de 9 mil millones de pesos en pasivos, de los que ya han sido subsanados casi 39%.

Al comienzo de la actual administración, prosiguió, “se registraba un abasto general de medicamentos y material de curación de 25% en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM); la principal causa eran los adeudos con los proveedores”.

Gracias a que se realizaron negociaciones de plazos y términos de pago, “se liquidó el adeudo existente con las empresas contratadas, a través de la compra consolidada de medicamentos y material de curación que dirige el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por un monto superior a los 400 millones de pesos”, de tal manera que al día de hoy no hay adeudo y el abasto fluctúa entre 80 y 85%.

También indicó que, “posterior a una revisión exhaustiva de la nómina y ante la necesidad de contar con mayor personal médico, se realizó la depuración de la plantilla administrativa en poco más de 3 mil 500 recursos humanos, que generaban un gasto promedio de 80 millones de pesos mensuales que se redireccionaron a la contratación de cerca de 700 médicos y enfermeras”.

En su oportunidad, la perredista Aracely Casasola acusó que además de prepotente, déspota e irresponsable, el politólogo Gómez Monge nunca cumplió con la construcción de una clínica geriátrica que costaría 30 millones de pesos y para la que el ayuntamiento de Nezahualcóyotl donó en 2014 un predio de 5 mil metros cuadrados.

Más aún, con el nuevo alcalde se comprometió a construir ya no una, sino tres clínicas, se tomó la foto y a la fecha no se ha colocado un solo tabique.

Recordó que las 3 mil 500 plazas que O ́Shea Cuevas denominó “administrativas” y fueron recortadas, en realidad son empleos “fantasma” detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien observó en salud más de mil 40 millones de pesos desviados para el pago de personal fantasma.

También lamentó que nuevas unidades médicas que aparecen en el informe se hayan construido solo en municipios con gobiernos priistas, y pidió al funcionario vigilar la actuación de personal administrativo porque incurre en venta clandestina de medicamentos

e insumos.

La diputada Rosa María Pineda, de Encuentro Social (PES), recordó que tan solo entre 2016 y 2017, la ASF encontró un quebranto en Salud por 200 millones de pesos, del que se señalan como responsables al exgobernador Eruviel Ávila y a César Gómez Monge.

En respuesta, Gabriel O ́Shea aclaró que su única responsabilidad es procurar salud a los mexiquenses y cumplir con la entrega de requerimientos a la ASF, quien en todo caso se encargará de fincar responsabilidades por las observaciones detectadas.

El panista José Antonio García indicó que si bien Gómez Monge fue muy mal servidor público, es más importante concentrarse en el presente y futuro.

La petista Martha María del Carmen Delgado acusó que en el sur de la entidad las clínicas son elefantes blancos sin médicos ni medicamentos.

La morenista Berenice Medrano secundó que este fenómeno también ocurre en el Valle de México, y aclaró que las bellas fotografías que ilustran el informe no corresponden a la realidad.

O ́Shea Cuevas reconoció un déficit de entre mil 500 y 2 mil médicos especialistas, pero aclaró que ninguno está interesado en ir a laborar a los municipios del sur de la entidad.

