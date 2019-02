El sigilo de Delfina

La diputada priista María Mercedes Colín Guadarrama y su grupo parlamentario encontraron el pretexto correcto para que no les achaquen que no quieren trabajar en la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Ahora fundamentalmente convocan a reuniones de trabajo, pero no a sesión de comisiones, para evitar que los temas que no convencen al tricolor se dictaminen. Este jueves, con este argumento, el tricolor evitó eliminar el fuero constitucional, el vencimiento de la vigencia de las actas de nacimiento certificadas, y avalar los crímenes de odio. Entonces queda claro que tener la mayoría para Morena no lo es todo.