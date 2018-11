El Tesla Roadster de Elon Musk acaba de adelantar a Marte

El Tesla Roadster y el maniquí que Elon Musk lanzó al espacio han adelantado a Marte. Así lo ha anunciado la empresa de Musk, SpaceX, en Twitter el sábado. SpaceX añadió que la próxima parada era “el restaurante del fin del universo”, una referencia a la saga de la Guía del Autoestopista Galáctico.

Musk, el CEO de SpaceX, mandó su Roadster rojo personal junto con el “pasajero” Starman al espacio en febrero en el primer lanzamiento del Falcon Heavy, su cohete más grande hasta la fecha. Antes del lanzamiento, Musk afirmó que el destino del coche era la órbita de Marte. Aunque el coche ya ha pasado por Marte, su viaje no termina.

Starman’s current location. Next stop, the restaurant at the end of the universe. pic.twitter.com/Ty5m8IjJpE

— SpaceX (@SpaceX) November 3, 2018