Empeoran hábitos de lectura; Bajar precio de libros no es solución

En la última década México descendió 13 puntos porcentuales en hábitos de lectura al caer de 56 al 43 por ciento, con un promedio mínimo de 2.9 libros por año según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

David de la Torre Cruz, profesor investigador de la Facultad de Humanidades Universidad Autónoma del Estado de México, analiza la nueva estrategia del gobierno federal en aliento a la lectura, disminuyendo precio y aumentando ediciones; señala, no es la solución por sí sola pero sí un inicio para sacudir la política de promoción lectora y atacar uno de los principales motivos que golpea a los lectores, el precio.

“Desde luego si tienes un hijo y vas a la librería le quieres comprar un par de libros …puedes no comprárselos o comprar solamente uno, si tienes tres hijos solamente uno es una razón, pero creo que no es la causa fundamental… el problema está en la educación, en el sistema educativo que no hace lectores porque no se van a hacer la fuerza ni porque les regalen los libros”.

Sin embargo advierte que no es la primera ocasión que se busca disminuir el precio como aliciente para los lectores; pues ya una vez se impulsó el precio único y tampoco incrementaron aquellos que leen, reconoce que es necesario la difusión de la lectura, no como actividad obligatoria, sino como entretenimiento para generar nuevos lectores desde la educación básica

“Creo que la razón más importante o una de las principales ayudas que podría tener este proyecto federal es con la educación básica media superior para crear lectores desde pequeños, eso es una buena noticia y que no solo se tenga los libros baratos que se oye bien, pero no porque estén baratos la gente va a leer más, es buena noticia pero se requiere de un proyecto transversal que implique”.

Destacó que la idea de democratizar un poco más la lectura y que las librerías de gobierno sean más accesibles a la gente, es absolutamente necesario.

En promedio los mexiquenses al igual que los mexicanos leen, en el mejor de los casos, dos libros y medio al año, sin embargo, su la calidad de lectura no es buena pues se siguen inclinando por textos como revistas y no por lectura de tipo educativas y académica que mejoren la vida cultural.

Eleazar Barajas