En casa, a seguri sumando

El delantero Alexis Vega aseguró que el compromiso de los Diablos Rojos es “seguir sumando” en este cierre de torneo, y especialmente este domingo en partido complicado ante Pachuca, espera que el apoyo de la afición, combinado con el futbol del equipo, se conjuguen para dar una victoria que los coloque de nuevo en los primeros lugares del Apertura 2018.

“(Pachuca) es un rival que viene motivado, ayer descalificó a Tigres en la Copa y nosotros enfocados, sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo para sumar los tres puntos”, dijo el canterano en principio.

Agregó que tras la derrota sufrida en Guadalajara, Toluca FC dio vuelta a la página y por eso confía en “seguir sumando, que tenemos que estar en los primeros lugares. Siempre sabemos que jugar en casa con nuestra gente y el apoyo de nuestra afición y nuestras familias, nos da un plus para salir a ganar, y este domingo no va a ser la excepción, primero Dios vamos a salir con la victoria”.

Vega espera además contar con el apoyo de las mujeres que entrarán gratis al estadio Nemesio Diez si portan su playera de Toluca, esto con motivo de la campaña de sensibilización por el cáncer de mama en ese mes. “Creo que es una buena causa y esperamos que vengan todas las mujeres a apoyarnos, brindarles también nosotros nuestro apoyo y que sepan que estamos para ellas”, dijo.

Por otro lado, el atacante lamentó no haber recibido una convocatoria a Selección Nacional para los amistosos contra Costa Rica y Chile, pues aseguró, es algo que esperaba. “Ayer un poco triste, hoy ya cambia el chip, sabemos que si no se dio es motivación para uno para seguir trabajando y mejorando; yo estaba ilusionado, me gustaría ir a la selección, sé que me lo he ganado, merezco una oportunidad y tengo que seguir demostrando con el Deportivo Toluca y buen, esperar que los reflectores también volteen de este lado”.

“También se me hace muy injusto que no se dé el llamado a Salinas, ha tenido dos años muy buenos desde que llegó a Toluca, ha tenido todos los minutos jugados, buenas actuaciones, y bueno, yo de poco a poco empecé otra vez a marcar goles, una que otra asistencia y bueno, vemos la lista y vemos jugadores que casi no han tenido minutos o no han aportado para sus equipos y estamos convencidos de que seguir trabajando con humildad y mucho sacrifico, esperando que llegue ese llamado a Selección”, añadió.

Pese a todo, aseguró que seguirá trabajando pues “sé que este es mi torneo y vamos muy bien, hay que seguir por este camino y seguir marcando goles que es lo que me gusta”.

