En jueves, mayoría de asaltos violentos a transporte de carga

Los jueves se han convertido en los días más peligrosos para el transporte de carga, ya que este día de la semana es cuando más se presentan los asaltos y robos a las unidades, lo que deja una pérdida de hasta dos mil millones de pesos anuales a las empresas del ramo en el estado.

María de Lourdes Medina, presidenta del Consejo De Cámaras y Asociaciones Empresariales Del Estado De México, denunció una ola creciente de este delito con mayores pérdidas y violencia de los delincuentes, quienes además de robar la carga en ocasiones secuestran a los choferes.

“Te asaltan, se llevan en muchas ocasiones al conductor del vehículo, lo llevan, lo dejan en sitios donde está incomunicado, hay veces en que la gente ya no quiere participar, por ejemplo tenemos que hacer logística a estados que tienen ciertas condiciones inclusive los choferes ya no quieren ir a trabajar a esas zonas te dicen ya no voy y la empresa pierde en muchos sentidos”.

Al mes las empresas deben invertir más de 26 mil pesos para el rubro de seguridad, además de que las pólizas de seguro han aumentado hasta un 25 por ciento para contrarrestar esta tendencia. las rutas más peligrosas, dijo, son las de los estados de Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y Morelos.

“Ya está legislado el traslado de mercancías, ya que no se puede transitar en tractores o vehículos después de las 5:00 de la tarde, pero hay otro tipo de mercancías que se ven afectadas como zapatos, llantas, que se pueden comercializar con mucha más facilidad, por lo que buscamos algunos operativos”, expresó.