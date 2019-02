En lo que va del año, 205 feminicidios y 40 homicidios de mujeres en Edomex

De acuerdo con la activista y defensora de los derechos de la mujer, Frida Guerrera, en lo que va del año a nivel nacional se han registrado 210 feminicidios, de los que al Estado de México le corresponden 24 hechos violentos y seis homicidios hacia féminas de distintas edades, principalmente jóvenes.

Indicó que durante el 2018 las organizaciones civiles contabilizaron 205 hechos de muerte feminicida, y 40 homicidios de mujeres en la entidad mexiquense.

“Te enfrentas con indiferencia con insensibilidad, tenemos un caso en Zumpango que nos laceró, una niña de 16 años desapareció el 10 de mayo fueron a poner la denuncia los papás al MP, con toda la soberbia les dijo que quería un acta de nacimiento actualizada y meses después les toma la denuncia no así la cédula y en septiembre les dicen que creen que tienen a su hija en la fosa común”

Expuso la necesidad de replantear la actual alerta de género que tienen 11 municipios mexiquenses, pues, denunció, existen graves retrasos en la capacitación de funcionarios públicos como primeros respondientes de un hecho de muerte.

“Yo no creo en las alertas de género son muy buenas, los organismos que las impulsan no tienen malas ideas, tienen perfectamente claro lo que se necesitan, pero mientras las alertas de género no se apliquen, mientras no haya capacitación de jueces, policías de ministerios públicos, mientras no haya la sensibilidad de nuestras autoridades, de estos primeros respondientes, mientras la revictimización a las familias continúen no van a servir así tengan cinco o 10 alertas nacionales”, declaró.

Denunció que actualmente las Fiscalías regionales siguen sin saber actuar ante un feminicidio, revictimizando a las familias afectadas.

“Se sigue enfrentando el machismo de los policías, se tienen que reforzar mucho, no solo en el Estado de México sino en todo el país” .

Los municipios del oriente mexiquense, denunció, enfrentan graves retrasos sin protocolos de actuación y respuesta desde el extravío de una persona.

Eleazar Barajas