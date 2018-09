En Salud, el saqueo se sigue pagando

La semana del informe será trascendental para medir el primer año de gobierno de Alfredo Del Mazo, pero sobre todo, el trabajo de su gabinete. En materia de salud hay pocos logros ya que vienen arrastrando una deuda multimillonaria, heredada e impune. Se les olvida que mantener el abasto de medicamentos y los hopistales funcionando, no es un logro, es obligación.

Desde el inicio de la LX Legislatura hasta ahora, la bancada perredista ni se ha notado. No sólo porque está integrada por apenas dos diputados, sino porque sus participaciones ante el Pleno han resultado insípidas, hasta parece que se les olvidó, por donde se le vea, que son oposición. Al gobernador en turno parece que no lo quieren tocar ni con el pétalo de una rosa, al grado que en la sesión la diputada Aracely Casasola (reelecta, por cierto) presentó un punto de acuerdo para demandar medidas de seguridad en la UAEMex ante el descontento estudiantil y los crímenes que los han afectado en el último año, y se la pasó hablando de los eventos porriles de la UNAM, como si a nivel local no existieran los problemas que afectan a los universitarios; de plano Morena le tuvo que corregir la plana y reformar su ambiguo llamado.