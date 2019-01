En Tollocan, Las Torres y Pino Suárez, trabajar con Metepec contra crimen

Las limitaciones por jurisdicción son aprovechadas por los delincuentes para poder operar en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, convirtiendo a vitalidades como Paseo Tollocan, Boulevard Adolfo López Mateos, Las Torres, Morelos, Pino Suárez, entre otras, en focos rojos en los que los agentes municipales encuentran restricciones para operar.

Así lo reconoció el presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien aseguró que se buscará la coordinación intermunicipal y con las autoridades en materia de seguridad estatales, sin invadir esferas.

“Lo que estaremos buscando es que haya coordinación entre las autoridades policiacas de diversos niveles y los diversos municipios para que podamos hacer trabajos conjuntos y no nos limiten las respectivas fronteras”.

Señaló que ya hubo acercamiento con diversos alcaldes de la zona Metropolitana del Valle de Toluca, por lo que la prioridad es atender la incidencia delictiva dentro del transporte público, es especial el masivo.

“Esto implicará la revisión de muchas cosas, incluyendo los sitios y todo; tenemos que ganarle terreno a la delincuencia y lo vamos a hacer de esa forma”.

En lo que refiere a las denuncias de inseguridad en los sitios de taxis, adelantó que se tienen identificados como focos rojos las que existen en la zona industrial, así como en las salidas hacia Almoloya de Juárez.

Asimismo, detalló que las seis Bases de Operación Mixtas que se instalarán en las próximas horas colaborarán para reducir la incidencia; aunque al momento se sigue trabajando para implementar una estrategia de combate a la delincuencia.

“Estamos revisando las estrategias, no vamos a echar abajo lo que ha funcionado en otras administraciones; hemos detectado también muchas simulaciones, parece ser que muchas cosas que se hicieron nada más para apantallar. No funcionaron celulares (de jefes de turno por cuadrante), aplicaciones, botones de pánico, porque muchas veces se han presentado como si fueran soluciones mágicas y la realidad es que está labor requiere mucho mayor empeño y coordinación y la intervención directa del alcalde. Ésta es una labor que no voy a delegar”.

Sánchez Gómez recordó que se buscará dignificar la Policía Municipal, por lo que se está construyendo el presupuesto de inversión más alto en la materia de los últimos años, ya que -junto con la recuperación de calles- es la denuncia más sentida de la población; por lo que también se buscará que se aumente en un 100 por ciento el personal en la Dirección de Seguridad.