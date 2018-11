Encienden primera bomba del Cutzamala; Toluca tendrá agua en próximas horas

*CONAGUA asegura final de corte más largo de historia.



A las 19:40 horas de este martes se encendió la primera bomba del Sistema Cutzamala que enviará agua al Valle de México y a la capital mexiquense, después del corte más largo de la historia que se prolongó por 150 horas, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Roberto Ramírez de la Parra de la CONAGUA, confirmó que alrededor de las 18:45 horas se abrió la llave del Sistema Cutzamala, por lo que será durante el transcurso de la noche que se llenen los depósitos.

El funcionario federal aseguró que sí se concretaron los servicios de rehabilitación previstos para el Sistema, pues se instaló una segunda línea dentro de la planta de bombeo y se colocó la famosa pieza conocida como “K invertida”, que servirá como interconexión entre las dos líneas y que, en teoría, permitirá su operación simultánea con un mismo grupo de motores.

Sin embargo, debido a la falla en el cálculo de colocación, las líneas no operarán conforme a lo previsto sino hasta dentro de un par de semanas, cuando se vuelva a intervenir el sistema para realizar los ajustes pertinentes derivados del desplazamiento de la pieza.

Ramírez de la Parra indicó que pese a ese contratiempo, y el retraso en el arranque del bombeo, la Conagua cumplió con el objetivo de darle “redundancia” al sistema y que ahora cuando se tengan que realizar trabajos en alguna de las líneas, el servicio no será interrumpido, pues se recurrirá a la otra que no requiera de obras.

Las autoridades habían informado en una conferencia, que el servicio comenzaría este martes a las 5 de la tarde y que el servicio se restablecerá al 100 por ciento el sábado.

A las 20:40 horas, aproximadamente, culmina el protocolo con cuatro bombas funcionando.