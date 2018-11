Encuentran hombre muerto en Concha Acústica; investigan causa

Un cuerpo sin vida fue encontrado el el andador de la Concha Acústica en el centro histórico de Toluca, el lugar ha sido acordonado por la policía.



De acuerdo con los primeros informes, proporcionados por los elementos de la policía municipal, estos fueron alertados alrededor de las 09:45 horas de hoy sábado, de que sobre dicho andador se encontraba el cuerpo de un hombre en situación de calle de aproximadamente 35 años de edad, el cual no respondía a los llamados, de varios locatarios del lugar.



Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja de Toluca, quienes ya nada pudieron hacer por el hoy occiso, que fue identificado con el sobrenombre de El Pekas, ya que este no presentaba signos vitales y, presuntamente, ya tenia varias horas de haber muerto.



Asimismo, se informó que la causa de este deceso, fue hipotermia o una congestión alcohólica, por lo que será a través de los estudios correspondientes que se determine y se dé a conocer la causa real, ya que presuntamente no tiene signos de violencia o alguna lesión por arma de fuego o arma blanca.



POR ADRIÁN HERNÁNDEZ F.