Entradas a barrios tradicionales, basureros que acumulan toneladas de desechos

Las entradas a los Barrios Tradicionales de Toluca son basureros clandestinos que todos los días acumulan más de 16 toneladas de basura, lo que las convierte en puntos insalubres para sus habitantes, acusan que son pocos los vecinos que aún dejan ahí tirados sus desechos y que siguen en aumento los automovilistas que ven las escalinatas como el lugar perfecto para deshacerse de lo que ya no les sirve.

La situación, reclamaron, empeoró durante diciembre, mes en el que la basura doméstica aumenta por las festividades, y el servicio de limpia baja debido a los días “de asueto” que se les da a los trabajadores del departamento de limpia.

“Hace dos o tres días que no vemos el camión por aquí y ahora tenemos que estar en este muladar, aquí en Circunvalación hay dos contenedores de basura, con gente ahí casi todo el día, pero la gente es huevona y cochina, les encanta dejar aquí sus bolsas de basura, como a ellos no les toca vivir entre porquería, no se dan cuenta de que aquí hay familias, bebés, que tenemos que aguantarnos esto”, comentó una de las vecinas del Barrio de la Teresona.

Al ser cuantiosas las bolsas de basura en la entrada a cada uno de los Barrios, los peatones incluso tienen que bajar a la cinta asfáltica, ya que las banquetas quedan tapizadas de desechos, todo el día, todos los días.

Con ello, exhibieron, los esfuerzos del ayuntamiento han sido insuficientes pues los propios vecinos reconocen que cada hora se suman los desperdicios, ya que nadie respeta la hora del paso del camión de la basura esto cuando en la propia avenida están instalados de manera permanente dos contenedores de basura.

A lo largo de toda la vía se han localizado 14 puntos en los que la gente abandona bolsas con desechos en las banquetas y escalinatas, mismas que sirven de acceso a los Barrios Tradicionales, lo que ha provocado la proliferación de fauna nociva y jaurías de perros. Cabe destacar que hace más de un año que se instauró el programa de bolseo, propuesta de la administración que está a punto de terminar para mitigar el problema de contaminación de las aceras.

