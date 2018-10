Esperan repunte de participación en Consulta Nacional para fin de semana Toluca

Por segundo día consecutivo se abrieron las mesas para emitir votos sobre la Consulta Nacional de Nuevo Aeropuerto, sin embargo, la participación continuó baja, por lo que los funcionarios de casillas esperan que la afluencia aumente el fin de semana. Sin embargo, las fallas continuaron presentándose, permitiendo que ciudadanos pudieran votar más de una vez.

Entre las principales quejas de quienes se han acercado a las mesas resalta la falta de transparencia que hay en el ejercicio, pues consideran que al no haber un sistema confiable de registro, poca será la veracidad y legitimidad del ejercicio.

“Voté ayer dos veces, hoy me acerqué y pude votar de nuevo, la verdad es que no creo mucho en el ejercicio pues si yo pude, seguramente otros -cada quien con sus intereses- lo harán”.

En ese sentido, los representantes en las mesas aseguran que es un problema de red, pues en los puntos de captación de votos ubicados en las delegaciones falla la red y por ende, la aplicación en la que tienen que registrar a los participantes y su clave de elector.

En lo que refiere a la baja afluencia, señalaron que esperan que sea durante el fin de semana que se dé una importante participación, ya que en estos días que lleva activada la Consulta Nacional, la gente se ha acercado e interesado en participar.

En la boleta que se entrega en las mesas de votación, mismas que se pueden ubicar en el portal de México Decide, se muestran dos opciones: a)Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía; b) Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

“Estoy a favor de que continúe el NAICM en Texcoco porque hay muchísimo estudios al respecto, sobre su viabilidad, no es cuestión de un ecocidio, deben castigarse los casos de corrupción si existen, pero Santa Lucía y el Aeropuerto de Toluca no son la mejor opción”, comentó Cristian, quien cuenta con 800 horas de vuelo certificadas.

Sin embargo, también existieron opiniones en contra, como la de Alma, quien considera que quienes están a favor no han investigado las verdaderas repercusiones de la obra.

“Yo me he informado por varias fuentes, confiables y verídicas, donde señalan que los terrenos que compraron a 4 pesos el metro y ahorita los están vendiendo a 2 mil dólares, además de todo el hundimiento que se está provocando y el peligro que corre la fauna del lugar. No soy arquitecto, pero muchas asociaciones civiles se han opuesto a esta construcción”.

Para participar en la consulta, que se llevará a cabo hasta el 28 de octubre a las 6:00 de la tarde, se debe acudir a las mesas con credencial electoral vigente. Serán los funcionarios de casilla los encargados de registrar al votante en una aplicación especial, la cual se encargará de registrar el número de folio de cada ciudadano, esto para evitar que se vote más de una vez.