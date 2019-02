Esperan restaurantes aumentar 100% ventas por Día del Amor

Marcela Márquez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, (CANIRAC), en el Estado de México, informó que las expectativas del sector para este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, es de un incremento en la afluencia de comensales y asistentes de hasta un 100 por ciento.

Explicó que luego de verse afectados por el desabasto de gasolina, y la contracción en el consumo de las familias, esta fecha servirá para reactivar el sector pues luego del 10 de mayo, día de las madres, este es el día más significativo en cuanto a asistentes.

Reconoció que el día por si solo activará el consumo por lo que no será necesario instrumentar estrategias especiales promocionales.

”Casi no se hace una estrategia de mercadotecnia porque finalmente el 14 solito se vende, esperamos contar con el 100 por ciento, estamos contentos muy contentos viene una situación de muchos cambios, sin embargo estamos muy contentos de salir avante”.

Recordó que el pasado enero fue el más complicado en años para el sector, pues a la denominada cuesta de enero se le sumó el tema energético lo que disminuyó la asistencia de comensales hasta en un 50 por ciento, además de que sufrieron el desabasto de sus insumos por la no llegada de los camiones repartidores.

Eleazar Barajas