Estudiante de UAEM participó en hallazgo médico de carácter internacional

Alberto Guakil Haber, alumno de la Especialidad en Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, formó parte del equipo médico que realizó el hallazgo y documentó el caso clínico número 32 a nivel mundial de un linfoma de oído y el primero en su tipo que reportó una invasión al interior del cráneo, lo cual es extremadamente raro, de acuerdo con la literatura médica internacional.

La descripción médica del linfoma, es decir, un tumor maligno en las glándulas linfáticas, fue publicada en la prestigiada revista indexada International Journal of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, lo que permite un mayor impacto y visibilidad entre la comunidad médica especialista, con la finalidad de reconocer el comportamiento del linfoma, asociado a modificaciones genéticas y factores externos.

Tras referir que el primer caso documentado de linfoma en oído fue publicado en 1976, el residente del segundo año del posgrado de la UAEM explicó que los linfomas son el tercer tumor maligno más frecuente en cabeza y cuello.

El caso en cuya documentación participó, precisó, fue de una paciente del Centro Médico ISSEMyM, en Toluca. “En ella el linfoma se extendió hasta el conducto auditivo externo, el oído medio y el hueso temporal, afectando los nervios craneales”.

El tumor, detalló, fue detectado en una paciente que había sido tratada por una infección en el oído; sin embargo, al ser diagnosticada por especialistas en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, fue remitida al oncólogo para su tratamiento.

El artículo de la revista internacional fue una colaboración con la Universidad Purdue, Estados Unidos, y el Departamento de Otorrinolaringología del Centro Médico ISSEMyM. También participaron los especialistas Erasmo González Arciniega, Benjamín García Enríquez, María Olvera Suárez, Enrique Segovia Forero y Raymundo Munguía Vázquez.