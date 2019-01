Evaluación a alcaldes en seguridad y crecimiento económico

Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) anuncian que realizarán una evaluación a las nuevas administraciones municipales, para verificar su estrategia en materia de seguridad, desarrollo económico y competitividad.

Martín Ramírez Olivas, presidente del CCEM, informó que esta revisión se efectuará durante sus primeros tres meses de trabajo, y después subsecuentemente en el mismo periodo, al advertir que hubo administraciones que no cumplieron con toda la formalidad en la entrega recepción.

“La evaluación tendrá que ser muy en particular de cada municipio, algunos municipios tiene una problemática más álgida que otros, unos de seguridad, otros de infraestructura, entonces tendremos que ver los temas algunos de mejora regulatoria, con su problemática en particular”.

Entre los temas restantes que pugnarán con las nuevas administraciones está la definición del perfil adecuado para los funcionarios locales para el buen funcionamiento de los ayuntamientos. Al momento reconoció aún no tienen una cifra final con relación a las deudas que arrastran los municipios con empresarios mexiquenses, sin embargo enfatizó que estos laudos existen. El 15 de marzo se publicarán los estados financieros de los municipios momento en el que se tendrá certeza de esta deuda.

Resaltó que harán énfasis en los 26 municipios mexiquenses que concentran el 90 por ciento de la actividad empresarial del estado, de los que destacan: Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl y La Paz.

Eleazar Barajas