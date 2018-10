Evaluar a Fiscal antes de decidir si es ratificado o destituido: García

La evaluación y eventual remoción o ratificación del Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, forma parte de las actividades de la nueva comisión parlamentaria de procuración de justicia, reconoció su presidente, el petista Sergio García Sosa.



El legislador indicó, sin embargo, que la decisión no se tomará solo porque los integrantes de la otrora coalición “Juntos Haremos Historia” tienen mayoría, sino, porque en todo caso, de la evaluación realizada se desprende esa necesidad.



“Tenemos que actuar responsablemente, tenemos que ver todos los logros y los no logros que ha tenido (Gómez Sánchez), y a partir de eso determinar si debe o no seguir. Nuestra posición será ética, con apego a derecho, y no actuaremos en función de que somos mayoría, sino para dar gobernabilidad al Estado de México”, arguyó.



Lo único cierto hasta ahora, admitió, es que sobre el escritorio de la comisión sí se encuentra el análisis del desempeño del fiscal, incluso como una prioridad.



Para ello, precisó que a la brevedad se le solicitarán al fiscal algunos informes, que su desempeño durante la glosa también se tomará en cuenta, lo mismo que los índices delictivos.



“Desde este momento pediremos algunos informes que necesitamos para hacer algunas evaluaciones; la glosa también contará. No vamos a hablar de plazos, tenemos que ser objetivos”, dijo.



Cabe destacar que, conforme a la ley, el titular de la FGJEM es el único funcionario estatal en cuya designación o remoción participa la Legislatura, a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo estatal.



De manera adicional, García Sosa indicó que la Legislatura incidirá en el tema de procuración y administración de justicia a través de las reformas jurídicas correspondientes, para que policías ministeriales y agentes del ministerio público sean capacitados con la finalidad de que se apeguen a los protocolos y garanticen el resguardo en la escena de cualquier delito, pues a la fecha no han demostrado estar en capacidad para ello.



Sobre la posibilidad de recurrir al aumento de penas y de presupuesto como las únicas alternativas que buscan disminuir los indicadores, el legislador insistió: “vamos a hacer un análisis de las normas para ver si funcionan. Las puestas a disposición del MP muchas ocasiones se vienen abajo porque no están bien integradas las carpetas de investigación; no solo se trata de mayor presupuesto, sino del nuevo marco jurídico; muchas denuncias no se levantan porque implican muchas horas, hay que hacerla (la atención) expedita; en juicios orales, para mí dejan mucho que desear; hay muchos temas y hay que corregirlos”, puntualizó.

Veneranda Mendoza Herrera