Exige CNC que Federación no recorte recursos para agro

“Por favor no recorten el dinero a campesinos, esas fueron sus promesas de campaña y ahora la están traicionando esa palabra”, fue el llamado que lanzó Édgar Castillo, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), ante el recorte presupuestal que se vislumbra sufrirá el sector agropecuario para el próximo año si se aplica la propuesta de Egresos federal.

Esta disminución de recursos para el campo podría alcanzar hasta el 20 por ciento, por lo que el líder campesino lo calificó como “una patada en las espinillas”, puesto que asegura que es el sector que está respaldando la economía de México.

“Si un sector ha mantenido la economía mexicana es el sector agropecuario, si dañamos al sector agropecuario nos estamos dando literalmente una patada en las espinillas nosotros solos, este es el sector que está respaldando la economía de México, si hay dinero en este país se debe a las exportaciones”.

En entrevista, Castillo señaló que si se materializa este recorte, podría existir un recorte en los programas diseñados para fortalecer a los productores, por lo que analizan los posibles impactos que podría traer consigo esta disminución.

“Si recortamos el presupuesto a estos rubros como es la investigación, el cuidado de los productos podemos comenzar a tener problemas, en no saber qué están comiendo los mexicanos, porque no hay los controles sanitarios necesarios, quieren recortar en ese sector”.

En ese sentido, reconoció que esperan que los recursos federales que bajen al campo mexicano se mantengan en -por lo menos- lo que recibieron durante este 2018, por lo que hizo un exhorto al Pleno de San Lázaro para que se respalde el agro, ya que además es sustento tanto de grandes como de pequeños productores que no sobrevivirían sin el apoyo de programas.

Una vez que fue presentado el proyecto de presupuesto por el Ejecutivo federal, indicó, existe una preocupación por parte de distintas organizaciones del sector, toda vez que para continuar con un crecimiento constante, también se requiere de mayores presupuestos.

“No hay que perder de vista que se puede estar recortando a algunas actividades agropecuarias de manera importante, lo que pudiera afectar no solo al campo mexiquense, sino al nacional. Hay que corregirle la plana al Ejecutivo, para que no vaya a perjudicar al campo mexicano”.

La balanza del presupuesto, sostuvo, parece ladearse hacia el tema asistencial, que si bien es importante, también es necesario se tome en consideración la participación para el agro mexicano.