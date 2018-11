Exigen a diputados aprobar ley antiaborto de Verde es Vida

Integrantes del grupo Verde es Vida se manifestaron a las puertas de la Cámara de Diputados para demandar a los legisladores locales analizar, y en su caso aprobar, la propuesta de reforma que busca garantizar la protección de vida desde la concepción.

Con la boca tapada con cinta en la que escribían los nombres de los pequeños que supuestamente no pudieron nacer, los activistas acusaron una tendencia mundial proaborto, la cual, dijeron, es necesario frenar en defensa de los valores y la familia.

“Creemos que este es un tema de vida, es un tema importante, sin embargo, hemos visto la omisión literal de esta legislatura, estamos pidiendo que haya un presupuesto especial en este 2019 para apoyar a organizaciones no gubernamentales provida”, indicó Eugenia Peñaloza, representante en el Estado de México del Movimiento Nacional “Verde es Vida”.

En este sentido advirtieron que en caso de que se apruebe una reforma a favor del aborto impulsarán recursos legales de amparo contra la medida.

“Tendremos que hacer un amparo esperemos que no sea así porque será una lluvia de amparos, yo creo que la sociedad no está de acuerdo no solamente hoy, en este caso se está atentando no solo contra la vida sino contra la familia”

Reprocharon que desde el 9 octubre su propuesta ha sido desatendida sin ser turnanda a ninguna comisión. Indicaron que de forma paralela presentaron al Gobernador Alfredo del Mazo un documento solicitándole que se sume y manifieste cuál su postura con relación a este tema.

“Solicitamos que se reconozca el derecho a la vida desde la Concepción”.

La propuesta de “verde es vida” también demanda que el estado instrumente políticas de salud que brinden alternativas en defensa de la vida.

Eleazar Barajas