Existe extorsión y “cobro de piso” a transportistas, confirma Movilidad

En lo que va del año la secretaría de Movilidad documenta al menos 10 denuncias relacionadas con extorsión o cobro de derecho de piso hacia empresarios del transporte, principalmente en el oriente mexiquense pero también con casos en el valle de Toluca.

Raymundo Martínez Carbajal, secretario estatal, reconoció los hechos frente al también recrudecimiento de la violencia con la que operan los asaltantes del transporte público.

Frente al video que se viralizó en días pasados donde asaltantes de una unidad en Nezahualcóyotl reclaman a un conductor que no haya hecho el depósito completo de dinero que les exigían a la línea, argumentó que es necesario que estos casos salgan a la luz pública bajo la óptica de que no es que antes no sucedieran sino que ahora están trascendiendo la esfera pública y evidenciando la realidad en el servicio.

“La incidencia que estamos viendo es porque hemos visibilizado el problema y se ha logrado documentar”.

Tema del cual resaltó la importancia de avanzar en la instalación de más cámaras de videovigilancia como medida de disuasión pero también de captura de estos criminales.

“Las cámara nos están demostrando que son el mejor instrumento contra la impunidad tan es así que ustedes recuerdan en días recientes se tuvo la grabación de un asalto en la zona de Tecámac y el resultado fue que al día siguiente la fiscalía detuvo a la banda de los tóxicos”.

A partir de la urgencia, dijo, de que todas las unidades tengan las cámaras resaltó que ya platicaron con los legisladores para que se pueda otorgar un Subsidio a los transportistas regularizados a fin de que instalen esta tecnología.

“El día de ayer tuvimos una reunión con la comisaría de comunicaciones y transportes del congreso local y precisamente lo que planteamos es que tenemos que buscar juntos el alcance de recursos que permita ayudar en la medida de lo posible a los transportistas que se hayan regularizado”, finalizó.

Eleazar Barajas