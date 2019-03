Facebook revela qué causó la caída de sus servicios

Luego de experimentar un día negro que mantuvo inaccesibles sus servicios durante más de 12 horas, Facebook reveló cuál fue la causa de su caída. En un tuit la empresa dijo que un cambio en la configuración del servidor provocó que la gente no pudiera acceder a sus aplicaciones y servicios.

“El problema ha sido resuelto y los sistemas se están recuperando”, dijo Facebook, aprovechando para disculparse por el inconveniente y agradecer la paciencia de sus usuarios.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.

— Facebook (@facebook) March 14, 2019