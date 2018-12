Fácil hacer compras compulsivas motivado por publicidad

Durante la época decembrina es normal que se hagan compras compulsivas motivadas por anuncios, ofertas, promociones de meses sin intereses o descuentos, sin embargo hay que evitarlas.

El psiquiatra Luis Sergio Ponce Guadarrama, adscrito al Hospital General Regional No. 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegación Estado de México Poniente, señaló que estas compras están asociadas con un sentimiento de vacío existencial el cual se experimenta cuando la persona no le encuentra sentido a la vida, por lo que lo reemplaza con objetos.

Las compras compulsivas caen en la categoría de trastornos, existen personas que se ven más afectadas durante esta época y son aquellas que padecen trastornos graves de personalidad con rasgos impulsivos; el trastorno por compras compulsivas hace que se compren cosas que no son necesarias, provocando así estrés y situaciones económicas muy críticas.

En muchas ocasiones provoca que el gasto familiar se eleve considerablemente y lleva al endeudamiento con artículos que en muchas ocasiones terminan guardados.

Para evitar este tipo de conductas, el doctor Guadarrama recomendó planear las compras y evitar hacerlo cuando se está triste o deprimido, salir acompañado de alguien que permita dar una opinión acertiva, destinar un presupuesto específico de acuerdo a la capacidad económica, y lo que es más importante: si no puede controlar sus compras, acuda con un especialista.