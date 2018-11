Falso que se deban 90 mil mdp a OHL responde Jarque a diputados

Rechaza Rodrigo Jarque Lira, secretario de Finanzas, que exista adeudo con la empresa Aleatica por 98 mil 270 millones de pesos, equivalentes a más de dos veces el saldo total de la deuda pública de la entidad.

Este lunes, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos aprobó un exhorto para que el titular del Poder Ejecutivo, Alfredo Del Mazo Maza, informe a más tardar el 1º de diciembre del año en curso si el gobierno del Estado de México asumió alguna obligación incondicional de pago o garantía de recuperación de inversión y rendimiento a favor de OHL México, actualmente Aleatica.

“Tenemos varios proyectos con esa empresa, unos cuantos proyectos carreteros, y en ese sentido hay contratos y recursos que se van a financiar estos proyectos. No se deben más de 90 mil millones, no es así, hay compromisos de pagos recurrentes por parte del gobierno del Estado de México, no tengo el dato de cuánto es (deuda)”.

El diputado Faustino de la Cruz Pérez, quien presentó el punto de acuerdo en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, advirtió que Aleatica y sus subsidiarias insisten en que sí tienen un derecho incondicional de cobro frente al Estado de México y que eso les permite registrar en sus estados financieros, al 31 de diciembre de 2017, una supuesta inversión pendiente de recuperar en el Circuito y en el Viaducto por un monto conjunto de 98 mil 270 millones de pesos, equivalentes a más de dos veces el saldo total de la deuda pública de la entidad.

Por medio del exhorto se solicita que, en caso de que no exista ninguna obligación incondicional de pago de dinero o una garantía de recuperación de la inversión y el rendimiento con las mencionadas empresas, el titular del Poder Ejecutivo gire instrucciones al secretario de Comunicaciones del Estado de México para que notifique por escrito a Aleatica, a Concesionaria Mexiquense, a Viaducto Bicentenario y al fondo de inversión australiano IFM Investors que no tienen un derecho incondicional de cobro frente al gobierno estatal en el Circuito y el Viaducto, ni una garantía de recuperación de su inversión y el rendimiento en el Circuito y el Viaducto.