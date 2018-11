Fin de semana, servicio normal de agua; Bombeo, en horas

Será hasta el fin de semana que se restablezca el servicio de agua al 100 por ciento en los 12 municipios afectados por la extensión del corte que se lleva a cabo por obras en el Sistema Cutzamala, siendo los más afectados los de la zona del Valle de México.

De acuerdo con información oficial, este martes alrededor de las 17:00 horas comenzará a fluir el agua por los ductos del sistema, por lo que Toluca y Huixquilucan serán los primeros municipios en recibir el líquido, por su cercanía con la planta potabilizadora.

El desabasto es el más largo que se ha implementado por obras en el Sistema, lo que desató la polémica entre los más de 3 millones y medio de mexiquenses afectados. “Una inversión de al menos 500 millones de pesos, tres días de suspensión de clases en todos los niveles escolares y todo un operativo para acopiar agua no sirvieron de nada porque la instalación de un ducto alterno en el Cutzamala fracasó”, comentó uno de los afectados.

Por su parte la CONAGUA dio a conocer que se lleva a cabo un análisis técnico para determinar si existe una responsabilizada de carácter contractual con más empresas que llevaron a cabo la reparación de la Línea 1, y por el ende, el diseño de la K invertida, pieza que falló a la hora de la reconexión el domingo pasado.

Además, se aseguró que no se tiene previsto realizar otro corte en el servicio para efectos de poder habilitar la Línea 2, ya que no se reconectará hasta después de un análisis para determinar su viabilidad, aunque se explicó que la K invertida se reutilizará.

Cabe destacar que este es el corte más largo, pues el anterior fue de 96 horas mientras que el actual será de aproximadamente 150 horas.